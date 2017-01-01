Мусорное ведро 20 л Solo Hailo 3636001 выдвигается синхронно с дверью

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Hailo Solo арт. 3636001 Встраиваемое Ведро для Мусора 20 литров в шкаф от 40 см. Открывается синхронно с дверью.
- Ведро выдвигается и возвращается синхронно с дверью;
- Внутреннее ведро с ручкой вынимается. Его можно использовать при уборке;
- Система легко разбирается для чистки;
- Крепление системы осуществляется ко дну шкафа, что облегчает размещение других компонентов наполнения шкафа;
- Оставшееся в шкафу пространство можно использовать под бутылочницу, складную лестницу, систему Carry и прочее;
- Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа;
- Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку;
Характеристики Hailo Solo 3636001:
- Ширина шкафа: от 40 (см);
- Объём: 20 (л);
- Монтируется ко дну тумбы;
- Монтажные размеры (Ш*Г*В): 245*427*396 (мм);
- Размер упаковки (Ш*Г*В) : 260*435*410 (мм);
|Цвет
|темно-серый
|Для распашных шкафов
|да
|Коллекция
|Solo
|Общий объем (л)
|20
|Кол-во ящиков
|1
|Ширина шкафа (см)
|40
|Глубина шкафа (минимальная) см
|43
|Размеры изделия (ШхГхВ) (мм)
|245 x 427 x 396
|Размеры упаковки (ШхГхВ) (мм)
|260 x 435 x 410
|Страна производитель
|Германия
|Вес включая упаковку (кг)
|4,3