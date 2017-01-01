Мусорное ведро 20 л Solo Hailo 3636001 выдвигается синхронно с дверью

Артикул: 3636001



5 070 руб. (шт) Описание

Параметры Hailo Solo арт. 3636001 Встраиваемое Ведро для Мусора 20 литров в шкаф от 40 см. Открывается синхронно с дверью. Ведро выдвигается и возвращается синхронно с дверью;

Внутреннее ведро с ручкой вынимается. Его можно использовать при уборке;

Система легко разбирается для чистки;

Крепление системы осуществляется ко дну шкафа, что облегчает размещение других компонентов наполнения шкафа;

Оставшееся в шкафу пространство можно использовать под бутылочницу, складную лестницу, систему Carry и прочее;

Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа;

Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку; Характеристики Hailo Solo 3636001: Ширина шкафа: от 40 (см);

Объём: 20 (л);

Монтируется ко дну тумбы;

Монтажные размеры (Ш*Г*В): 245*427*396 (мм);

Размер упаковки (Ш*Г*В) : 260*435*410 (мм); Цвет темно-серый Для распашных шкафов да Коллекция Solo Общий объем (л) 20 Кол-во ящиков 1 Ширина шкафа (см) 40 Глубина шкафа (минимальная) см 43 Размеры изделия (ШхГхВ) (мм) 245 x 427 x 396 Размеры упаковки (ШхГхВ) (мм) 260 x 435 x 410 Страна производитель Германия Вес включая упаковку (кг) 4,3