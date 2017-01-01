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\ Системы Сортировки Мусора \Встраиваемая система 20л Solo Hailo 3636-00

Мусорное ведро 20 л Solo Hailo 3636001 выдвигается синхронно с дверью

 

Артикул: 3636001

Встраиваемая система 20л Solo Hailo 3636-00  

 

5 070 руб. (шт)
   
Hailo Solo арт. 3636001 Встраиваемое Ведро для Мусора 20 литров в шкаф от 40 см. Открывается синхронно с дверью.
  • Ведро выдвигается и возвращается синхронно с дверью;
  • Внутреннее ведро с ручкой вынимается. Его можно использовать при уборке;
  • Система легко разбирается для чистки;
  • Крепление системы осуществляется ко дну шкафа, что облегчает размещение других компонентов наполнения шкафа;
  • Оставшееся в шкафу пространство можно использовать под бутылочницу, складную лестницу, систему Carry и прочее;
  • Очень легкий и быстрый монтаж ко дну шкафа;
  • Подходит по высоте для установки в шкаф под мойку;
Характеристики Hailo Solo 3636001: 
  • Ширина шкафа: от 40 (см);
  • Объём: 20 (л);
  • Монтируется ко дну тумбы;
  • Монтажные размеры (Ш*Г*В): 245*427*396 (мм); 
  • Размер упаковки (Ш*Г*В) : 260*435*410 (мм);
Цветтемно-серый
Для распашных шкафовда
КоллекцияSolo
Общий объем (л)20
Кол-во ящиков1
Ширина шкафа (см)40
Глубина шкафа (минимальная) см43
Размеры изделия (ШхГхВ) (мм)245 x 427 x 396
Размеры упаковки (ШхГхВ) (мм)260 x 435 x 410
Страна производительГермания
Вес включая упаковку (кг)4,3